iPhone 15: Das können die neuen Flaggschiffe

Sehnsüchtig erwartet fand letzte Woche das Apple Event statt. Der kalifornische Konzern stellte im Rahmen einer pompösen Show seine neue Flaggschiff-Smartphonereihe vor. Nicht nur wurde der neue A17-Chipsatz beworben, sondern auch erstmals eine Fünffach-Zoom-Kamera in einem iPhone — dem neuen iPhone 15 Pro Max.

Action-Button, Fünffach-Zoom und Thread

Die Namensgebung der iPhones bleibt gleich und ist dem Preis nach geordnet: iPhone 15, dann das größere iPhone 15 Plus, darauf folgt das iPhone 15 Pro in der gleichen Größe wie das Basismodell; den krönenden Abschluss macht das iPhone 15 Pro Max mit der ersten Fünffach-Zoom-Kamera in einem iPhone, welche durch eine neue Prismentechnik ermöglicht wird. Auch ersetzt wird der Stummschaltungsschalter an der linken Seite der Pro-Serie: die neue Action-Taste bringt eine höhere Funktionalität im Vergleich zum Schalter. Neben der üblichen Stummschalten-Funktion kann die Taste mit acht weiteren Funktionen belegt werden.

Die Pro-Modelle sind die ersten Smartphones weltweit, die den Smart-Geräte-Funkstandard Thread nativ unterstützen. Das bedeutet, dass für die Steuerung von Thread-kompatiblen Geräten kein Verbindungsstück zwischen Gerät und Smartphone notwendig ist. Dank Thread lassen sich Kameras, Rollläden, Licht und weitere Geräte, die den Funkstandard unterstützen, direkt ansteuern. Zentralen wie zum Beispiel Apple TV sind somit nicht mehr zwingend notwendig.

Abgerundetes Design für besseres Handling

Es wurden die Displayränder der Pro-Reihe verkleinert, was insbesondere beim iPhone 15 Ultra auffallen wird. Zwar bleibt der Bildschirm in der gleichen Größe, aber die Pro-Geräte sind insgesamt ein wenig kleiner und leichter. Das Rahmendesign wurde leicht überarbeitet und abgerundet. Anstelle der harten Kanten am Geräterand, entschied sich Apple für abgerundete Ecken, wie man sie auch von der Silhouette kennt. Untermalt wird das weichere Design von den neuen zarten Farben aller Modelle und insbesondere bei den Basismodellen. Bei diesen haben Sie die Auswahl zwischen einem zarten Blau, einem Pastell-Pink, einem Gelb, das an Sonnenstrahlen erinnert, einem frischen Matcha-Grün und einem matten Schwarz. Mit kräftigeren Farben kann die Pro-Reihe auffahren, die das neuverwendete Titan betonen. Erhältlich sind die Pro-Modelle in den Titanfarben Natur, Blau, Weiß und Schwarz.

Dynamic Island findet auf allen iPhones Platz

Letztes Jahr erhielt die Pro-Reihe mit der Dynamic Island eine Funktionserweiterung und dieses Jahr erhält die gesamte Modellreihe die Dynamic Island. Somit ist in der Flaggschiffreihe die Notch abgelöst. Als Funktionserweiterung bietet die Dynamic Island eine Vielzahl neuer Komfort-Anzeigen.

Neue Ladestandards für kabelgebundenes Laden

Das kabelgebundene Laden wird mit einer neuen Schnittstelle möglich sein – USB-C. Durch neue Gesetzesvorgaben der EU müssen alle Smartphones ab 2024 mittels USB-C geladen werden können. Ein praktisches Feature aus der Einführung des USB-Anschlusses ist, dass das iPhone als Powerbank für andere Apple-Geräte dienen kann.

Klimaziele für 2030 auf gutem Weg

Apple kündigte in der Vergangenheit an, bis 2030 vollständig klimaneutral zu sein. Im Rahmen dieser Klimaoffensive gibt es mit der Apple Watch Series 9 das erste klimaneutrale Apple-Gerät. Der Recycling-Anteil der Rohstoffe im iPhone 15 lässt vermuten, dass auch das iPhone schnell folgen soll, denn in einigen Komponenten finden zu 100 Prozent wiederverwendete Rohstoffe ihren Einsatz. So ist das gesamte Kobalt in den Akkus sowie die Kupferfolie des MagSafe-Ladegeräts der Reihe zu 100 Prozent recycelt. Zudem bestehen 75 Prozent des Aluminiumrahmens der Basismodelle und sogar 100 Prozent des Aluminium-Innenrahmens der Pro-Reihe aus wiedergewonnenen Rohmaterialien. Ebenfalls zu 100 Prozent ist das Gold im USB-C-Anschluss der Pro-Reihe recycelt.

A17 Pro ermöglicht Konsolenspiele auf iPhones

Bereits führend im Bereich der Smartphone-Chipsätzen erreicht Apple eine neue Ebene für Spiele auf dem Handy. Selbst leistungshungrige Games wie Resident Evil 4 schafft der A17 Pro; zuvor lief Resident Evil 4 noch auf keinem Smartphone und feierte einen reinen PC- und Konsolen-Release. Aber auch schon auf Smartphones erhältliche Spiele wie Genshin Impact, das bekannt für seinen Leistungsbedarf ist, bekommen einen deutlichen Grafikboost. Der A17 Pro kommt auch mit Lichtsimulationen deutlich besser zurecht und verarbeitet sogenanntes Ray-Tracing viermal besser als noch der A16 Bionic. Beim Ray-Tracing werden die Wege von Lichtstrahlen (light rays) verfolgt (traced) und Reflektionen berechnet, die wieder neue Lichtstrahlen werfen.

Verbesserter Ultrabreitband-Chip

Ein Ultrabreitband-Chip ist besonders gut für kleinere Reichweiten von wenigen Metern geeignet. In vorherigen iPhones waren die Ultrabreiband-Chips noch auf ungefähre Richtungen begrenzt und fanden eher im Heimbereich und in Apple AirTags Verwendung. Doch der neue, verbesserte Chips ermöglicht das von Apple „Genaues Suchen” genannte Feature. Mit dem Feature finden sich zwei Menschen mit iPhone 15 selbst in unübersichtlichen Bereichen wie Konzerten, Festivals oder sehr vollen U-Bahnstationen wieder. Und wer mit Freundinnen und Freunden zu Rock am Ring gefahren ist oder in Köln Karneval gefeiert hat, wird wissen, wie praktisch ein solches Feature in genau diesen Situationen sein kann.

Zusammengefasst sind die großen Neuerungen der verbesserte Ultrabreitband-Chip und der erhöhte Recyclinganteil der verwendeten Materialen. Die Basismodelle profitieren zudem von den Ergänzung der Dynamic Island für angenehme Benachrichtigungen. Mit dem Action-Button und dem A17 Pro sind die Pro-Modelle weit vor der Konkurrenz im Android-Bereich, was die Funktionsvielfältigkeit und reine Rechenpower angeht. Eine Woche nach dem offiziellen Vorverkaufsstart startet die Auslieferung der neuen iPhone 15-Serie am 22. September.

