Hilfsangebote Ukraine - Mobilfunkanbieter-Übersicht

Hilfsaktion von o2 Telefónica: Kostenlose SIM-Karten und WLAN-Router

Kostenlose GigaCubes und SIM-Karten von Vodafone

Telekom: Kostenlose SIM-Karten für Geflüchtete

Congstar - #standwithukraine

Blau - Kostenfreie Anrufe und SMS in die Ukraine

1&1 stellt kostenfreie Anrufe und SMS in die Ukraine bereit

Drillisch unterstützt die Ukraine ebenfalls

Kostenlose Telefonie und SMS durch freenet

O2 Telefónica stellt kostenlos 10.000 Prepaid-SIM-Karten und 2.000 WLAN-Router für Geflüchtete aus der Ukraine bereit. Bei dem notwendigen Legitimierungsverfahren für die Ausstellung der SIM-Karte wird das Unternehmen ebenfalls unterstützen. Anrufe und SMS in die Ukraine werden auch weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt. Zusätzlich stockt o2 Telefónica die Spenden seiner Mitarbeiter auf.Auch Vodafone möchte einen Beitrag dazu leisten, dass Familienmitglieder, Verwandte und Freunde in Kontakt bleiben können und ermöglicht kostenlose Telefonate und SMS aus dem deutschen Vodafone-Netz in die Ukraine. Für alle Vodafone Kunden entfallen somit ab sofort die Roaming-Gebühren. Zusätzlich bekommen Geflüchtete aus der Ukraine kostenlose SIM-Karten und GigaCubes über Flüchtlingsheime. GigaCubes bauen über Mobilfunk ein WLAN auf, das von etwa 200 Menschen gleichzeitig genutzt werden kann.In 540 Telekom-Shops können Geflüchtete kostenlose SIM-Karten erhalten. Die SIM-Karten ermöglichen unbegrenzte Telefonie und Datenvolumen. Dafür hat die Telekom zunächst ihre eigenen 370 Shop ausgestattet und wird in naher Zukunft weitere 170 Partnershops versorgen. So haben Geflüchtete bundesweite Anlaufstellen. Größere Gruppen werden derweil über Hilfsorganisationen versorgt.Auch bieten die zur Telekom zugehörigen Multibrand Marken FCB Mobil und Edeka kostenlosen Telefonie- und SMS-Support in die Ukraine an.Der Anbieter congstar unterstützt mit kostenloser Telekommunikation und 100 GB Datenpässen . Kunden, die Freunde oder Familie in der Ukraine erreichen wollen, können diese bis zum 31.03.2022 mindestens kostenlos kontaktieren, sowohl vom Festnetz als auch Mobilfunknetz.Auch für Blau Kunden sind Anrufe und SMS innerhalb und aus der Ukraine und dortiges Daten-Roaming bis zum 30.06.2022 kostenfrei.Der Anbieter 1&1 möchte ebenfalls die ukrainischen Bürger unterstützen. Daher sind alle Anrufe und SMS aus Deutschland in die Ukraine seit dem 23.02. kostenfrei.Alle Marken von Drillisch unterstützen den Telefonie- und SMS-Support in die Ukraine. Dazu zählen die Marken smartmobil, PremiumSIM, winSIM, handyvertrag.de, GalaxyExperte.de und maXXim.Die freenet Marken mobilcom debitel und klarmobil sowie die dazugehörigen Marken MegaSim und freenet bieten ebenfalls kostenlose Telefonie und SMS in die Ukraine an.