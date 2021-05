Xiaomi Mi 11 Ultra: Vertragsdeals mit Display-Wunder und E-Scooter!

Bis zum 31.05.2021 erhalten Sie das brandneue Xiaomi Mi 11 Ultra 5G in zahlreichen Vertragsdeals mit einem gratis E-Scooter!

Ein hochauflösendes OLED-Display mit einer Bildwiederholungsrate von bis zu 120 Hertz, eine Dreifachkamera mit bis zu 120-fachen digitalen Zoom, ein Power-Akku, der 5.000 Milliamperestunden (mAh) fasst, und einen zweiten Mini-Screen auf der Rückseite: all das vereint das neue Xiaomi-Flaggschiff, das Xiaomi Mi 11 Ultra 5G!



Das müssen Sie tun, um den Xiaomi Mi Scooter 1S gratis zu erhalten

Den Xiaomi Mi Scooter 1S erhalten Sie direkt von Ihrem Mobilfunkanbieter. Dazu brauchen Sie sich lediglich auf der Promotion-Seite von Xiaomi Deutschland registrieren.



Dabei sollten Sie zwei Punkte beachten:

Der passende Vertrag im Netz von der Telekom, Vodafone oder o2 muss spätestens bis zum 31.05.2021 abgeschlossen werden.

Anschließend müssen Sie einige persönliche Angaben sowie beispielsweise die IMEI-Nummer ihres Xiaomi Mi 11 Ultra, bis spätestens 14.06.2021 übermitteln



Wer profitiert von dem Angebot?

Bei diesem Deal handelt es sich um ein Zusammenspiel aus absolutem High-End-Smartphone und dem beliebten Xiaomi Mi Scooter 1S, der aktuell bei. Der E-Scooter erreicht eine maximale Reichweite von 30 km, fährt bis zu 20 km/h und ist einfach und schnell einklappbar.

Dementsprechend profitiert jeder, der auf der Suche nach einem Top-Android-Smartphone ist und zeitgleich Verwendung für den Mi Scooter 1S hat, beispielsweise um längere Strecken in der Stadt zurückzulegen.



Besonders attraktiv ist der Deal ebenfalls für all diejenigen, sich nach dem Xiaomi Mi 11 Ultra 5G sehnen, allerdings nicht den kompletten Verkaufspreis auf einen Schlag aufbringen, sondern diesen lieber monatlich zahlen möchten.



Wie gut ist das Xiaomi Mi 11 Ultra 5G?

Ein Blick auf die Specs zeigt, dass es sich beim Xiaomi Mi 11 Ultra 5G um ein Smartphone der Extraklasse handelt: 120 Hertz-OLED-Screen, Dreifachkamera mit bis zu 120-fachen digitalen Zoom, pfeilschneller Qualcomm Snapdragon 888-Chip sowie ein 5.000 Milliamperestunden (mAh) großer Akku.



Das alles sind Features, die für sich alleine schon außerordentlich sind. Doch mit dem zweiten Mini-Screen, der seinen Platz neben dem deutlich hervorstehenden Kameramodul findet, bringt Xiaomi eine exklusive Neuerung auf den Markt.



Doch Schritt für Schritt…



Die Kamera des Xiaomi Mi 11 Ultra 5G

Das Kameramodul ist, wie bei nahezu allen Smartphones, im oberen linken Eck der Rückseite platziert. Es umfasst drei Kameras:

Eine 50 MP auflösende Hauptkamera

Eine 48 MP starke Ultraweitwinkelkamera

Eine 48 Megapixel starke Telekamera.

Dabei verspricht das Xiaomi-Flaggschiff einen 5-fachen optischen und bis zu 120-fachen digitalen Zoom, womit Hobbyfotografen vollends auf Ihre Kosten kommen. Abgerundet wird das Kamera-Set von einer soliden 20-Megapixel-Kamera.



Zweiter Bildschirm auf der Rückseite: Was bringt das?

Rechts neben den drei Kameras, aber immer noch im Kameramodul, befindet sich ein 1,1 Zoll (2,79 cm) großer Mini-Screen – eine Innovation, mit der Xiaomi eine neue Smartphone-Ära anstoßen könnte. Denn der zweite Bildschirm ist äußerst praktisch:



So zeigt der Screen sämtliche Push-Nachrichten, SMS, die Uhrzeit, das Datum, den Akkuzustand und vieles mehr an. Zeitgleich macht das Mini-Display die verhältnismäßig schwache Frontkamera nahezu überflüssig, da Sie beim Fotografieren ihr Gesicht auf dem kleinen Display erkennen können. So lassen sich qualitativ hochwertige Selfies mit der Hauptkamera schießen.



Das Display des Xiaomi Mi 11 Ultra 5G

Verglichen mit dem kleinen Bruder, dem Xiaomi Mi 11 5G , gibt es. So setzt der Hersteller auch bei der Ultra-Version auf einen, der mit seinen schlanken Rändern nahezu die komplette Frontseite einnimmt. Dieser istund löst sämtliche Inhalte inauf.

Zudem setzt Xiaomi auch bei der Ultra-Version auf einen 120 Hertz-Screen. Dadurch laufen auch Grafik-intensive Inhalte, wie die neuesten Mobile-Games, pfeilschnell und ohne nervige Ruckler. Gleichzeitig ist das Xiaomi Mi 11 Ultra 5G durch Gorilla Glas vor Brüchen, Kratzern und Sprüngen geschützt.



Das Innenleben des Xiaomi Mi 11 Ultra 5G

Auch das Innenleben des Xiaomi Mi 11 Ultra 5G unterscheidet sich lediglich geringfügig vom kleinen Bruder. So wird das High-End-Modell vom, dem Qualcomm Snapdragon 888, angetrieben.

Während der Chip des klassischen Mi 11 5G von 8 GB RAM begleitet wird, setzt Xiaomi bei der Ultra-Version auf einen Arbeitsspeicher von 12 GB RAM und wird von 256 GB internen Gerätespeicher, der sich nicht erweitern lässt. Ein weiterer Vorteil des Xiaomi Mi 11 Ultra 5G ist der großzügige 5.000 Milliamperestunden (mAh) Akku, der sich mit außerordentlichen 67 Watt per Kabel laden lässt.