Android-Update: Diese Modelle profitieren vom Samsung-Versprechen

Samsung verfolgt eine neue Update-Strategie. Wir erklären Ihnen, was dahinter steckt und welche Modelle profitieren.

Samsung verspricht drei Updates

Welche Modelle Profitieren von der Update-Strategie?



Wie lange dauert das Update für One UI?

Fazit: Samsung macht den ersten Schritt

Am 5. August 2020 stellte der südkoreanische Konzern Samsung gleich mehrere brandneue Geräte auf seinem Unpacked-Event vor.Dabei stand allem voran die neue, die neben dem klassischen Galaxy Note20 auch noch das Galaxy Note20 Ultra 5G umfasst.präsentierte Samsung die neuen Galaxy Buds (In-Ear-Kopfhörer) sowie ein neues Smartwatch-Modell.Inmitten all dieser Geräte geriet eine wichtige Ankündigung des Konzerns fast in Vergessenheit:So ist Android die Basis für die Samsung-spezifische Benutzeroberfläche One UI, mit der sämtliche Samsung-Galaxy-Geräte betrieben werden.In der Regel liefern Handyhersteller eine Update-Garantie für ihre Smartphones. Einige – so auch Samsung – versprechen zusätzliche Sicherheitspatches von bis zu drei Jahren. Dementsprechend mussten Besitzer von Android-Smartphones, dass in die Jahre gekommene Smartphones nicht mehr mit den neuesten Software-Updates ausgestattet werden.Das ist besonders vor dem Hintergrund ärgerlich, dass sich viele Hersteller ihre Flaggschiffe teuer bezahlen lassen. Beispielsweise ist das Galaxy Note20 Ultra 5G ohne Tarif ab 1.266 € erhältlich. Im Vergleich dazu verspricht Apple den Kunden eine deutlich längere Versorgung mit System-Updates.Um Ihnen beim Kauf eines Samsung-Smartphones zusätzliche Sicherheiten zu bieten,Konkret verspricht Samsung,Für die neusten Samsung-Smartphones, die mit dem Betriebssystem Android 10 ausgerüstet sind, bedeutet das in den kommenden JahrenDa die neusten Android-Versionen im Rhythmus von circa einem Jahr erscheinen, können Sie davon ausgehen, dass Ihr neues Samsung-Handy bis ins Jahr 2023 auf dem neusten Stand sein wird.Erfreulicherweise und anders als zunächst vermutet erhalten neben den Samsung-Flaggschiffen auch weitere Modelle die zusätzlichen Software-Optimierungen. So erhalten neben der Galaxy S20-, Galaxy Note20- und der Galaxy Z-Fold-Serie auch Modelle der Mittelklasse zukünftige Updates.Bisher hat Samsung noch kein festes Zeitfenster definiert, aus dem hervorgeht, wie lange es nach Release des Android-Updates dauert, bis jenes Update für One UI verfügbar ist.für Smartphones aus der Galaxy-Serie, die auf der Android-Software basiert.Erfahrungsgemäß vergehen zwischen den beiden Terminen allerdings einige Wochen, bis Samsung die neuen Android-Features vollständig an das eigene System anpasst.Insgesamt lässt sich die Entscheidung von Samsung durchaus positiv bewerten. Allen voran deshalb, weil Smartphones einen deutlichen Preisanstieg über die Jahre verzeichnet haben.So bleiben Sie dank des Samsung-Versprechens vonAußerdem geraten andere Hersteller dadurch unter Zugzwang, wodurch sie ihre Kunden wohl möglich in Zukunft auch über einen längeren Zeitraum mit Software-Updates versorgen.