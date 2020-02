CHECK24 hat den aktuellen Test der Computerzeitschrift PC Magazin im Bereich Telekommunikation gewonnen. Von allen getesteten Portalen schneidet nur CHECK24 mit der Note sehr gut ab.

Kundenbewertungen bestätigen das Testergebnis

So schrieben Nutzer beispielsweise:

„Sehr gute Auswahl/Vergleichsmöglichkeiten. Sehr gute Abwicklung und Ansprechbarkeit bei Rückfragen."

„Super schnell, einfache Bedienung und Ablauf. Bei Fragen, direkter Ansprechpartner und konkrete Aussagen erhalten."

„Einfache Auswahl, gute Übersicht über die Tarife und daher gut vergleichbar. Super Cashback."



Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen Anbietern - zum Beispiel von Handytarifen. Dies freut die Nutzer, denn sie können aufgrund des Wettstreits um das beste Angebot eine Menge Geld sparen.In der diesjährigen 2. Ausgabe der Computerzeitschrift PC Magazin (2/2020) wurden die 6 bekanntesten und größten Vergleichsportale im Bereich Telekommunikation miteinander verglichen.Konkret wurde geprüft, wie günstig die ermittelten Tarife im Vergleich zu denen anderer Portale sind, wie benutzerfreundlich das jeweilige Portal ist und wie die einzelnen Ergebnislisten zustande kommen.Verglichen wurden die folgenden Portale:Von allen sechs getesteten Vergleichsportalen für DSL- und Handytarife schneidet CHECK24 am besten ab und verweist die Konkurrenz auf die hinteren Ränge.Die Vergleichsergebnisse von CHECK24 liegen laut den Testern preislich immer im günstigsten Bereich. Die Telekommunikationsvergleiche seien sehr einfach zu bedienen und zeichneten sich durch eine durchdachte Benutzerführung aus.Besonders lobend erwähnen die Tester: „CHECK24 listet alle Anbieter detailliert auf, die in der Suche der Plattform berücksichtigt werden.“ Den Autoren des PC Magazins gefallen außerdem die übersichtlich gestalteten Ergebnisseiten. Außerdem wird betont, dass ein Abschluss über ein Portal nahezu in jedem Fall günstiger war als eine Buchung direkt beim Anbieter.Viele der im Test thematisierten Vorteile von CHECK24 gegenüber anderen Portalen fallen auch den CHECK24 Usern auf.Mit insgesamt über 60.000 Bewertungen und einem Schnitt von 4.9/5 Sternen zeigt sich auch hier, das CHECK24 eine gute Wahl zum Vergleichen von Preisen ist.Kunden, die Fragen zu einem Mobilfunk- oder Internettarif haben, erhalten bei CHECK24 eine persönliche Beratung per Telefon, E-Mail oder Chat. Die spezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Woche erreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Mobilfunk- oder DSL-Verträge können zudem im Kundenkonto verwaltet werden.