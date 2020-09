Handyvertrag wechseln? Darauf kommt es an!

Bei uns erfahren Sie, wie der Wechsel Ihres Handyvertrags in nur 4 Schritten problemlos gelingt.

Der Wechsel eines Handyvertrages ist – mit dem richtigen Hintergrundwissen und dem 1-Klick-Kündigungsservice von CHECK24 - kein schwieriges Unterfangen.



Bei uns erfahren Sie, wie der Handytarif-Wechsel mit und ohne Smartphone einfach sowie ohne Komplikationen in vier Schritten gelingt.



Frist versäumt? Was passiert, wenn Sie Ihren Handytarif nicht rechtzeitig kündigen?

Eine ungewollte Vertragsverlängerung als Folge einer versäumten Kündigungsfrist: viele Verbraucher kennen diese ärgerliche Situation.

Besonders bei Handyverträgen lohnt es sich, genau aufzupassen, da sich viele Verträge in der Regel um ein weiteres Jahr verlängern, wenn sie nicht fristgerecht gekündigt werden.

Laut einer Studie (Quelle) besitzen 29 Prozent der Deutschen einen Mobilfunkvertrag, der älter als drei Jahre ist.

Für einen veralteten Handyvertrag müssen die Verbraucher oft mehr bezahlen als für einen neu abgeschlossenen Handytarif. Daher empfehlen wir bei CHECK24 jedem Kunden, nach Ablauf der Mindestlaufzeit den Handyvertrag zu wechseln.

Wie einfach der Vertragswechsel funktioniert, zeigen wir Ihnen in nur vier Schritten.



Schritt 1: Vertragslaufzeit ausfindig machen

Bevor Sie Ihren Vertrag kündigen können, müssen Sie das genaue Vertragsende Ihres Handyvertrages kennen.

Der einfachste Weg, um Ihre genauen Vertragsdaten herauszufinden, ist der Blick auf Ihre letzte Handyrechnung. Dort muss jeder Telekommunikationsanbieter angeben, wie lange der Vertrag läuft.

Das Ende der Laufzeit steht auch in Ihren schriftlichen Vertragsunterlagen, die Sie beim Abschluss Ihres Handyvertrages übermittelt bekommen haben.

Als Prepaid-Kunde haben Sie es am einfachsten: Ihre Prepaid-Karte lässt sich am gleichen Tag kündigen. Sofern Sie bei CHECK24 mit einem Kundenkonto abgeschlossen haben, finden Sie alle relevanten Informationen auch direkt in Ihrem Kundenbereich.



Schritt 2: Kündigungsfrist beachten

Wer seinen Handyvertrag fristgerecht kündigen will, muss dies vor Beginn der Kündigungsfrist, in der Regel also drei Monate vor Ablauf des Vertrags, tun.



Eine verspätete Kündigung ist nicht wirksam wodurch sich der Vertrag automatisch verlängert!



Mit dem kostenlosen 1-Klick-Kündigungsservice von CHECK24 ist Ihr Kündigungsschreiben in Sekunden erstellt und wird zudem direkt an Ihren Anbieter gesendet.



Den Kündigungsservice können Sie auch ganz einfach bei Abschluss eines neuen Handyvertrags auswählen.

Wenn Sie Ihre Handytarif-Kündigung postalisch versenden, ist es wichtig, dass Sie ein paar Tage Puffer einplanen. Bei den meisten Anbietern zählt nämlich nicht etwa der Poststempel, sondern der Eingang des Kündigungsschreibens.



Schritt 3: Korrekte Daten angeben

Ganz wichtig beim Wechseln des Handytarifs ist, dass Sie auf die korrekte Dateneingabe achten.

Stimmen Ihr Name, Ihr Geburtsdatum sowie Ihre Adresse nicht mit den Angaben überein, die Sie beim Vertragsabschluss angegeben haben, so können Sie Ihre Kündigung nicht geltend machen.

Dies ist besonders dann zu beachten, wenn Sie seit Vertragsabschluss beispielsweise durch Heirat Ihren Nachnamen geändert haben oder umgezogen sind.



Schritt 4: Rufnummernmitnahme ankündigen

Wenn Sie beim Wechsel eines Handyvertrages Ihre Rufnummer behalten möchten, müssen Sie Ihren aktuellen Anbieter rechtzeitig darüber informieren. Dies können Sie bei einem Vertragswechsel über CHECK24 direkt mit in die Wege leiten.

Wie diese Rufnummernmitnahme genau funktioniert erklären wir Ihnen Schritt für Schritt in unserem Ratgeber zur Rufnummernmitnahme.



Haben Sie Fragen?

Falls Sie Fragen zum Thema “Handyvertrag wechseln” oder einer anderen Mobilfunkthematik haben, ist der CHECK24 Kundenservice von Montag - Sonntag 8:00 - 22:00 Uhr telefonisch unter 089 - 24 24 11 88 und per E-Mail unter handy@check24.de für Sie erreichbar. Unsere Experten für Mobilfunk helfen Ihnen gerne!