Aufgepasst: Bei CHECK24 erhalten Sie das Huawei P40 Pro in Kombination mit dem Vodafone Smart XL Tarif mit 20 GB zum Sparpreis. Mit dem Huawei Flaggschiff surfen Sie im Eiltempo mit bis zu 500 MBit/s im LTE-Netz von Vodafone. Darüber hinaus telefonieren und SMSen Sie ohne zusätzliche Kosten in alle deutschen Netze. Und das Ganze für lediglich 45,70 € Durchschnitt pro Monat.



Was verbirgt sich hinter dem "Durchschnittspreis"?

Als Vergleichsportal machen wir Mobilfunktarife - nun ja: vergleichbar eben. Dabei berücksichtigen wir - unabhängig von der Tariflaufzeit - alle in den ersten 24 Monaten anfallenden Fixkosten sowie Vergünstigungen und berechnen daraus den sogenannten "Durchschnitt pro Monat".



Im Falle des Huawei P40 Pro im Vodafone Smart XL Tarif sieht das wie folgt aus:

exklusiver CHECK24 Cashback von 30 €

monatliche Kosten für den Tarif mit 12 GB LTE & Allnet Flat von 41,99 €

Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 €

Einmaliger Gerätepreis von 79 € – lediglich ein Bruchteil des Originalpreises

Was kann das Huawei P40 Pro?

Für wen lohnt sich der Tarif mit Huawei P40 Pro?

All diese Boni und Kosten verrechnet ergeben denein wirklich guter Preis für eine Kombination aus High-End-Gerät und Tarif im Vodfone Netz mit hohem Datenvolumen! Denn: derliegt bei ca. 999 € - ohne Tarif.wenn Sie das Huawei P40 Pro mit einem dieser Tarife bis zum 16. Mai bei CHECK24 buchen, erhalten Sie– allerdings nur solange der Vorrat reicht.Das Huawei P40 Pro ist ein echter Hingucker, der Samsung und Apple spielt. Das Highlight ist sicherlich die bärenstarke Vierfach-Kamera der Firma Leica, die schon im Vorgänger - dem Huawei P30 Pro - für Aufsehen sorgte.So wurde im P40 Pro ein Hauptsensor mit 50 MP verbaut, der durch ein 12-MP-Telezoom mit 5x Zoom sowie einer 40-MP-Ultraweitwinkelkamera unterstützt wird.Die Telefoto-Stabilisierung, welche die Bildqualität beim Zoomen erhöht. Für noch bessere Porträtaufnahmen sorgt ein Time-of-Flight-Sensor (ToF). Schöne Selfies gelingen dank der starken 32 MP-Frontkamera. Das neue Huawei-Flaggschiff ist mit einer Bildwiederholungsrate von bis 90-Hertz ausgestattet und löst leichtfüßig in 4K auf. Das macht Freude beim Spielen und Streamen!Das Huawei P40 Pro ist mit einem 4.200 mAh großen Akku ausgestattet, der ohne Probleme bis zu zwei Tage auskommt – zumindest bei durchschnittlicher Nutzung. Dieser lässt sich mit entsprechender Ladestation mit bis zu 27 Watt kabellos aufladen.Das Huawei P40 Pro muss bis auf Weiteres ohne Google-Dienste auskommen. Über simple Workarounds. Wie das funktioniert, können Sie unserem kürzlich erschienen Artikel „ Ist die neue Huawei Serie auch ohne Google Dienste top? “ entnehmen.Grundsätzlich richtet sich das Angebot an alle, die auf der. Die üppigen 20 GB sichern Ihnen mehr als genug Datenvolumen, um alle Ihre Lieblingsserien im Zug oder im Urlaub zu streamen.Darüber hinaus lohnt sich die vorgestellte Kombination aus Tarif und Handy für diejenigen, die das Huawei P40 Pro haen möchten abersondern diesen lieber monatlich tilgen.Sie wollen weitere Tarife oder Geräte vergleichen? Dann werfen Sie doch einen Blick auf unsere anderen günstigen Handytarife ohne Handy sowie Tarife mit Smartphones von