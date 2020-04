Die neuen Huawei P40 Serie brilliert aus technischer Sicht, muss aber bis auf Weiteres ohne Google-Dienste auskommen. Geht das überhaupt?

Wie viel machen die fehlenden Google Dienste wirklich aus?



Leica-Kamera-Modul sorgt für erstklassige Aufnahmen







Schickes Display mit viel Hertz



Flotter Prozessor und viel Arbeitsspeicher





Für wen lohnen sich die neuen P40 Modelle?

Es ist viel los auf dem Smartphone-Markt. So präsentierte der aus China stammende Hersteller Huawei am 26.03.2020 seine, die zunächst 2 Ausführungen beinhaltet, welche in Kürze zu erwerben sind. Neben dem klassischen Huawei P40 stellte Huawei das P40 Pro vor.In diesem Artikel werden Sie herausfinden, warum die P40 Modelle zu den High-End Smartphones gehören - und ob das Fehlen der Google Dienste daran etwas ändert. Auf CHECK24 erhalten Sie die beiden SmartphonesIm Rahmen des Handelskonflikts zwischen den USA und China wurde Huawei auf die sogenannte „schwarze Liste“ gesetzt. Diese verbietet US-Unternehmen, mit Huawei zusammenzuarbeiten.Alle Huawei-Geräte, die nach dem 16.5.2019 auf den Markt kommen, dürfen keine Google-Apps enthalten - also auch die neue P40-Reihe.Dadurch fehlen nicht nur diverse Google Apps auf den neuen Flaggschiffen, sondern ebenso Apps von Drittanbietern, die Google Mobile Services und Google Protect benötigen.Insbesondere der Wegfall des Google Play Stores erschwert den Zugriff auf die zahllosen verfügbaren Apps. Um das Problem möglichst schnell zu lösen, arbeiten Google und Huawei im Eiltempo an einer Lösung. So hat Google vor kurzem die Erlaubnis bei der US-Regierung beantragt, Huawei weiterhin mit den Diensten versorgen zu dürfen.Parallel, um die Folgen des Google-Verzichts für den Alltagsgebrauch möglichst einzugrenzen,die da wären:Die sogenannte App Gallery ist die hauseigene und vorinstallierte Plattform, auf denen Huawei Apps anbietet. Sie dient als Ersatz für Googles Play Store. Aktuell nimmt Huawei viel Geld in die Hand, um die eigene Produktpalette zu erweitern und zusammen mit den Huawei Mobile Services attraktiver zu gestalten. Bisher wächst das Angebot rasant und wird wohl weiterwachsen.Mit der Phone Clone App werden sämtliche Daten von Ihrem alten auf das neue Smartphone transferiert. Die Voraussetzungen könnten dabei kaum einfacher sein: Beide Geräte müssen über eine gemeinsame WLAN-Schnittstelle und über die Phone Clone App verfügen. So können Sie Apps von Ihrem Smartphone direkt und drahtlos auf eins der neuen Huawei P40 Geräte übertragen und das ohne auf den Google Play Store angewiesen zu sein. An dieser Stelle werden die meisten Apps auf Ihr neues Handy „geklont“ - allerdings selbstverständlich nicht die aus dem Hause Google.Einige bekannte Anbieter, so auch Facebook oder WhatsApp, bieten die Installation ihrer App auf der eigenen Homepage an. Dort können Sie die App downloaden.Huawei empfiehlt die App mit dem Namen „App Suche“, die sich unmittelbar aus der App Gallery downloaden lässt. Diese führt beliebte Apps auf, die auf den Huawei Geräten funktionieren. Darüber hinaus wird mittels Download-Link angezeigt, wo sich die Programme herunterladen lassen.Für weitere Details hat Huawei eine eigene Seite ins Leben gerufen, um Kunden bestmöglich zu informieren.Das Fehlen der Google Dienste soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Huaweis Neuerscheinungen technisch ohne Zweifel im Premiumsegment liegen. Schon die Huawei P30 Serie konnte mit sehr guten Kamera und schönen Aufnahmen überzeugen. Die P40 Reihe legt in dieser Hinsicht noch eine Schippe drauf.Um eine noch, ist der Leica-Hauptsensor mit üppigen 50 Megapixeln ausgestattet. Der weiterentwickelte Sensor sorgt für eine verbesserte Lichtaufnahme. So gelingen einwandfreie und rauschfreie Aufnahmen – selbst bei unglücklichen Lichtverhältnissen.Im Gegensatz zur Standardversion, dem P40, wird der 50-Megapixel-Sensor des P40 Pro von einer optischen Bildstabilisation (OIS) unterstützt. Darüber hinaus besitzt das, während das P40 lediglich mit 3 ausgestattet ist.Im P40 Pro befindet sich neben dem Hauptsensorsowie eine– dabei werden 100 Prozent der Pixel genutzt, um noch bessere Aufnahmen zu gewährleisten.Die Telefoto-Stabilisierung, welche die Bildqualität beim Zoomen erhöht. Für noch bessere Porträtaufnahmen sorgt ein Time-of-Flight-Sensor (ToF).Beide Geräte verfügen über einesowie einen weiteren Tiefensensor auf der Vorderseite, um den Hintergrund bei Selfies unscharf zu stellen.Das Design der beiden Huawei P40 Modelle erinnert auf den ersten Blick an das der Vorgängermodelle. So wurden einige Elemente der P30-Reihe übernommen, während andere hinzukamen.Auf der Vorderseite wird auf die. Stattdessen setzt Huawei, wie der Großteil der Hersteller, auf das Punch-Hole Design. Dadurch steht Ihnen noch mehr Displayfläche zur Verfügung.In einer länglichen Aussparung auf der linken Seite des Displays befindet sich eine längliche Aussparung für die Selfie-Kamera bzw. Selfie-Kameras.Im Display-Glas der beiden Smartphones liegt einAlle Ränder des Huawei P40 Pro sind stark gewölbt, auch „Quad-Curve-Overflow“ genannt, während das P40 mit einem glatten Display ausgestattet ist.Beim Display setzt Huawei beim P40 auf ein flachesDamit ist die Standardversion überraschend klein für ein Smartphone aus dem Jahr 2020. Die Auflösung beträgt 2.340 x 1.080 Pixel, bei einem Seitenverhältnis von 19,5:9.Das P40 Pro hat einen um die Gehäuseseiten gebogenenist und Pixel in 2.640 x 1.200 auflöst. Das Seitenverhältnis beträgt 19,8:9, weswegen die Pro-Version ein bisschen schmaler wirkt als das P40.Das P40 Pro ist mit einerausgestattet. So wirkt die Nutzeroberfläche noch flüssiger als die des Vorgängermodells. Laut Huawei hat die hohe Bildwiederholrate keinen Einfluss auf die Akkulaufzeit. Das P40 arbeitet mit ausschließlich 60 Hertz.In beiden Smartphones ist eineverbaut, der um einiges schneller und größer als der des Vorgängers ist. Damit ist die Entsperrung des Displays außergewöhnlich schnell. Diese Technik kennen wir schon aus der zuletzt vorgestellten Galaxy S20 Serie Im Inneren der beiden Smartphones arbeitet der hauseigene Kirin-990-5G-Prozessor, der mit bis zu 2.86 GHz taktet, energieeffizient arbeitet und über ein 5G-Modem verfügtDamit sind die beiden Geräte für dasDie flüssige Performance sichert der Arbeitsspeicher von 8 GB RAM, der ebenfalls in beiden Modellen verbaut ist, und die lizenzfreie Version von Android 10.Des Weiteren kommen in der Standard-Version 128 GB und im Pro-Modell 256 GB Flash-Speicher zum Einsatz, der sich bei Bedarf via Nano-SD-Karte um weitere 256 GB erweitern lässt.mit der P40-Reihe auch die Nutzung von eSIM-Karten. Außerdem können per Hybrid-SIM-Slot zwei SIM-Karten statt nur eine aufgenommen werden.: Das Huawei P40 Pro ist mit einem 4.200 mAh großen Akku ausgestattet, der ohne Probleme bis zu zwei Tage auskommt – zumindest bei durchschnittlicher Nutzung. Dieser lässt sich mit entsprechender Ladestation mit bis zu 27 Watt kabellos aufladen.Die Akkuleistung beim P40 fällt mit 3.800 mAh geringer aus, verspricht aber dennoch eine solide Laufzeit.Dafür ist die, der 209 g auf die Waage bringt.Während das P40 Pro gegen Wasser und Staub geschützt ist, besitzt das P40 lediglich einen Spritzwasserschutz.Wie zuvor beschrieben handelt es sich bei. Besonders das Huawei P40 Pro mit der Vierfach-Leica-Kamera, dem neuesten Konnektivitätsstandard (5G) und dem 90 Hertz Display macht deutlich, dass die P40 Reihe in das High-End Segment unter den Smartphones gehört.Auch wenn Google weiterhin versucht die US-Regierung davon zu überzeugen, wieder mit Huawei handeln zu dürfen, gibt es keine Gewissheit, dass dies in der nächsten Zeit möglich sein wird. Sollten Sie unter keinen Umständen auf Google Dienste verzichten können, bieten die ähnlich hochwertigen Smartphones aus der Samsung Galaxy S20-Reihe eineWenn Ihnen die aufgelisteten Workarounds genügen oder die Google-Dienste von geringer Bedeutung für Sie sind, vergleichen Sie das Huawei P40 oder das Huawei P40 Pro auf CHECK24 und