Die Gerüchteküche um das iPhone 12 brodelt. Wir haben die aktuellen Leaks der Apple-Insider für Sie zusammengefasst.

Wie werden die neuen Modelle heißen?

Wie viele Modelle des neuen iPhone bringt Apple auf den Markt?

iPhone 12 (5,4 Zoll OLED, 5G, Dual-Kamera)

iPhone 12 (6,1 Zoll OLED, 5G, Dual-Kamera)

iPhone 12 Pro (6,1 Zoll OLED, 5G, Triple-Kamera + LiDAR)

iPhone 12 Pro Max (6,7 Zoll OLED, 5G, Triple-Kamera + LiDAR)

Wie viel soll das iPhone 12 kosten?



Welche Neuerungen dürfen wir erwarten?

Sie möchten nicht so lange warten?

Für gewöhnlich präsentiert der US-amerikanische Hersteller Apple seine neuen iPhone Modelle in den ersten Tagen des Septembers. Im Zuge der anhaltenden Corona-Pandemie, die die weltweite politische und wirtschaftliche Tagesordnung bestimmt, kommt es auch iminnerhalb der Lieferkette – so berichtete es das Wall Street Journal ( Quelle ).Demnach müssen sich Apple-Fans wohl ein wenig länger in Geduld üben. Jon Prosser, eine renommierter Apple-Kenner, geht davon aus, dass diediesen Jahres präsentiert wird.Lange Zeit sprach vieles dafür, dass die neuen iPhone Modelle auf den Namen iPhone 2020 hören. Nachdem allerdings vor einigen Wochen das iPhone SE 2020 erschienen ist - der Nachfolger des beliebten iPhone SE aus dem Jahr 2016 - kann der Zusatz 2020 wohl zu den Akten gelegt werden. Logischer erscheinen die Namensvarianten iPhone 11S oder iPhone 12, wobei Letztere die wohl wahrscheinlichere ist.Gleich 5 unterschiedliche Versionen ihrer Galaxy S20-Reihe brachte der Anbieter aus Südkorea zeitgleich auf den Smartphone-Markt. Ähnliches hat Apple mit dem Nachfolger des iPhone 11 iPhone 11 Pro , und iPhone Pro Max vor – zumindest dann, wenn Prosser und seine Quellen Recht behalten ( Quelle ).In einem Tweet behauptet der Apple-Kenner, dass folgende 4 Varianten des iPhone 12 im Spätherbst dieses Jahres präsentiert werden:Neben den traditionellen Nachfolgern - also dem iPhone 12, dem iPhone 12 Pro sowie dem iPhone 12 Pro Max - wird die, das mit einer Bildschirmdiagonale von 5,4 Zoll deutlich kleiner sein soll als seine großen Geschwister.Wenn die Thesen von Prosser in Bezug auf den Preis aufgehen, dann beginnen die Preise für das iPhone 12 bei umgerechnet 699 €. Damit wäre das kleinste Modell der iPhone 12-Serie genauVergleicht man die beiden 6,1 Zoll großen Geräte miteinander, bleiben die Preise gleich. Allerdings bietet die 12er-Serie durchaus mehr Leistung als der Vorgänger, weswegen Sie für das gleiche Geld ein besseres Gerät erhalten.Bis zum tatsächlichen Release läuft aber noch viel Wasser den Colorado-River hinunter, weswegen die eben genannten Preise nicht sicher sind.Apple-Fans dürfen sich in erster Linie auf eine noch. Aus einer Reihe von Tweets von PineLeaks - einem Account des Tech Autors Max Weinbach - geht hervor, dass Apple einen größeren 64MP-Sony-Sensor verbauen wird, der für eine optimierte Belichtung sorgt und in Folge noch schöne Aufnahmen gewährleistet.Darüber hinaus soll der ohnehin schon sehr gute, also neben der Weitwinkelkamera auch von dem Tele- und Ultraweitwinkelobjektiv sowie der Frontlinse. Sollte das zutreffen, können wir uns auf phänomenale Nachtaufnahmen freuen!Wie zuvor erwähnt werden voraussichtlich, dem Mobilfunkstandard der Zukunft, ausgestattet. Um den zusätzlichen Energieverbrauch auszugleichen, wird der Akku um 10 Prozent vergrößert.sollen zudem über sogenannte LiDAR-Module verfügen. LiDAR steht für "Light Detection and Ranging" und erlaubt eine detailliertere Erfassung der Umgebung ( Quelle ) – deswegen ist die Technik auch unter dem Namen 3D-Sensor bekannt.So optimiert der LiDAR-Scanner beispielsweise die Maßband-App, wodurch die. Außerdem werden Kanten und Orientierungshilfen besser abgebildet, um einzelne Objekte schneller erfassen zu können.Wenn Sie auf der Suche einemsind und Ihnen die Zeit bis zum Erscheinen des iPhone 12 zu lange dauert, dann werfen Sie doch einen Blick auf unsere günstigen Tarife mit den derzeitigen High-End Smartphones von Apple und Co