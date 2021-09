iPhone 13: Tarife für alle 4 Modelle erhältlich

Wir stellen Ihnen die Modelle der 13. iPhone-Generation vor und zeigen Ihnen günstige Tarife in Kombination mit den Apple-Flaggschiffen.

Größere Kamerasensoren, längere Akkulaufzeit und der schnellste Apple-Chip: Mit diesen Features hat Apple die iPhone 13-Serie vorgestellt. Allen voran der neue Kinomodus und der 120 Hertz-Screen der Pro-Modelle lassen die Herzen von iPhone-Liebhabern höherschlagen.

iPhone 13 in Kombination mit einem Handytarif

Es ist allseits bekannt, dass Apple-Devices teuer sind. Hier stellen leider auch die neuen Modelle der 13. iPhone-Generation keine Ausnahme dar. Je nach Ausführung und Kapazität müssen Sie bei den vier Modellen zwischen 799 € und 1829 € auf den Tisch legen.

Wer die Summe nicht auf einen Schlag aufbringen möchte, hat bei uns die Möglichkeit, eins der neuen iPhone-13-Modelle in Kombination mit einem günstigen Mobilfunktarif zu erwerben.

Da alle vier Modelle in der Lage sind auf den Mobilfunkstandard der Zukunft zuzugreifen, empfehlen wir einen 5G-Tarif in Kombination mit einem der neuen iPhones. Achten Sie bei der Auswahl zwischen Telekom-, Vodafone- oder o2-Netz jedoch darauf, wie weit der Netzausbau in Ihrer Region vorangeschritten ist.

Wie heißen die Modelle der iPhone 13-Serie?

Abgesehen von der neuen Ordnungszahl tragen die vier iPhones der 13. Generation die gleichen Zusätze wie die Modelle der iPhone 12er-Serie und hören auf die Namen:

iPhone 13 mini mit 5,4 Zoll (13,72 cm)

iPhone 13 mit 6,1 Zoll (15,49 cm)

iPhone 13 Pro mit 6,1 Zoll (15,49 cm)

iPhone 13 Pro Max mit 6,7 Zoll (17,02 cm)

Was können die neuen iPhones?

Gemein haben alle neuen Modelle den neuen A15 Bionic-Chip, Apples schnellsten bisher in einem Smartphone verbauten Prozessor. Gleichzeitig wurde die maximale Helligkeit der Screens bei allen Geräten um rund 25 Prozent erhöht. Zudem hat der Hersteller das Innenleben der iPhones neugestaltet, sodass die Akkukapazität erhöht werden konnte.

Ein weiteres innovatives Feature, über das alle iPhone 13-Modelle verfügen, ist der sogenannte "Kinomodus", der Videoaufnahmen in Dolby Vision HDR und nach Machart eines Kino-Regisseurs ermöglicht.

Bei den Pro-Modellen setzt Apple erstmals auf eine adaptive Bildwiederholungsrate von 120 Hertz. Die höhere Hertz-Rate erlaubt ein noch angenehmeres Gefühl beim Scrollen und Spielen von Grafik-intensiven Mobile-Games.

Während die Dual-Kameras des iPhone 13 mini und die des iPhone 13 erstmals diagonal angeordnet sind, setzt Apple bei den iPhones 13 Pro und 13 Pro Max erneut auf eine Triple-Kamera. Alle Modelle erhalten optimierte Linsen, mit denen Sie noch bessere Bilder schießen können als mit den iPhones der 12. Generation.

Schließlich wurde nicht nur an den Kameras und der Prozessor-Leistung der iPhones geschraubt, sondern auch am internen Speicherplatz. So beginnen die Basismodelle bei 128 GB, beim iPhone 12 waren es noch 64 GB, und staffeln sich bis 512 GB. Die Pro-Versionen starten ebenfalls mit 128 GB, bieten jedoch erstmalig bis zu ein Terabyte (TB) Gerätespeicher.