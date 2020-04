Das iPhone SE (2020) ist eine Kombination aus traditionellen Apple-Look, gepaart mit den technischen Eigenschaften der iPhone 11-Serie. Wie auch schon der Vorgänger des neuen Günstig-iPhones ist das iPhone SE (2020) kleiner als seine kostspieligen Geschwister. Wir zeigen Ihnen, was der neue Allrounder im Hause Apple sonst noch draufhat!







Ein Blick auf die aktuelle iPhone 11er-Reihe legt nahe:Alle Flaggschiffe des US-amerikanischen Herstellers verfügen über eine Bildschirm-Diagonale, die jenseits der 5 Zoll liegt.Unter dieser Grenze lag zuletzt das iPhone 8 aus dem Jahr 2018 mit 4,7 Zoll. Nicht wenige Nutzer halten bis jetzt an den kleineren Modellen von Apple fest, denn große Smartphones wie das iPhone 11 oder gar das 11 Pro Max gefallen nicht jedem.Dementsprechend ist der- mit zeitgemäßer Ausstattung und kompakten Ausmaßen - groß.Kein Wunder also, dass die Gerüchteküche in den letzten Monaten um einen Nachfolger des äußerst beliebten iPhone SE brodelte - ein Handy, das sich seinerzeit durch moderne Technologie in einem kompakten Gehäuse hervortat.Nach stolzen 4 Jahren erlöste Apple seine Anhänger mit der Vorstellung des „iPhone SE der zweiten Generation“ – auch bekannt unter dem NamenAuch der Nachfolger des iPhone SE ist deutlich kleiner und günstiger als die aktuellen Flaggschiffe von Apple. Wir zeigen Ihnen, wieso es sich beim iPhone SE (2020) um eine attraktive Apple-Alternative zum kleinen Preis handelt.Bei CHECK24 können Sie das ab dem 24.04.2020 erhältlicheDer Nachfolger des iPhone SE hat rein optisch nichts mit seinem Vorgänger gemeinsam. Handys im Format des iPhone 5 sind inzwischen schlicht überholt. Vielmehr gleicht es dem iPhone 8, mit dem sogar die Abmessungen (13,8 cm x 6,7 cm x 0,7 cm) exakt übereinstimmen. Damit ist es zwar spürbar größer als das erste iPhone SE, aber immer noch kompakter als die anderen Smartphones aus dem Hause Apple.der klassische Home-Button mit dem integrierten Fingerabdruckscanner und Touch ID. Hier verzichtet Apple bewusst auf die Entsperrung via Face-ID, was nicht zwangsläufig als Nachteil zu verstehen ist. Der Fingerabdruckscanner hat sich über viele Jahre aufgrund seiner zuverlässigen Schnelligkeit beim Entsperren und seiner Sicherheit bewährt.Wie angekündigt liegt das iPhone SE (2020), dank der Display-Diagonale von 4,7 Zoll, angenehm in der Hand und fällt mit 148 g auch deutlich leichter als das iPhone 11 mit stolzen 194 g aus.Das LCD-Multi-Touch-Display löst mit 1.334 x 750 Pixel auf und ist mit Apples True-Tone-Technik zur Anpassung der Farbintensität an die Umgebungsverhältnisse ausgestattet.Für Apple-Fans könnte das Design des iPhone SE (2020) ein wenig altertümlich wirken. Das Innenleben sollte die Kritiker allerdings verstummen lassen. So arbeitet im Inneren des iPhone SE (2020) der gleiche A13-Bionic-Prozessor, der auch im iPhone 11 Pro wurde.Leistungsprobleme hat das neue Modell also keineswegs.Der A13 Bionic-Prozessor gilt als einer der besten Chips auf dem Markt und sorgt dafür, dass Ihre Lieblings-Apps- und Serien, auch bei aufwendiger Grafik, blitzschnell und in ausgezeichneter Qualität laufen. Zudem garantiert der Chip eine langfristige Versorgung mit Software-Updates.Wie bei Apple üblich haben Sie die Wahl zwischen 64, 128 und 256 GB internem Speicher, der sich nicht erweitern lässt. Anders als das iPhone 8 ist das neue SE aber eSIM kompatibel.Anders als von vielen erwartet setzt Apple bei seinem neuen Günstig-iPhone auf lediglich eine Kamera, die uns ebenfalls bekannt vorkommt.Mit ihren 12 MP-Weitwinkel-Objektiv und der f/1.8-Blende sowie einem verbesserten Portraitmodus und der Möglichkeit Videos in 4K aufzunehmen, verbaut Apple die Kameratechnik des iPhone XR – also die beste Ein-Kamera-Technik im Repertoire von Apple.Hier haben aber viele auf mindesten zwei Linsen gehofft, da diese Voraussetzung sind, um Bilder mit Unschärfe zu fotografieren. Immerhin lässt sich dieser Effekt dank des leistungsfähigen Prozessors nachstellen. Dennoch sind mehrere Linsen selbst bei weitaus günstigeren Smartphones inzwischen Standard, sodass das neue iPhone SE hier hinter den Erwartungen zurückbleibt.