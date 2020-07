Wir zeigen Ihnen wie sich die Senkung der Mehrwertsteuer auf die Preise der Mobilfunktarife auswirkt.

Wie wird der Mehrwertsteuer-Vorteil berechnet?

Besonderheit Prepaid



Haben Sie Fragen?

Am 1. Juli wurde der reguläre Mehrwertsteuersatz bis zum Ende des Jahres von 19% auf 16% gesenktDie Nachfrage erhöhen und so der Konjunktur in der Corona-Pandemie einen kräftigen Schub verleihen.Inwieweit das gelingt hängt auch davon ab, ob Unternehmen die Steuersenkung wirklich an die Kunden weitergeben und die Preise senken.So besteht die Gefahr, dass Dienstleister, Autohäuser, Mobilfunkanbieter & Co die Gelegenheit nutzen, um die eigene Gewinnspanne zu maximieren. Denn: die Unternehmen sind nicht dazu verpflichtet, die Senkung der Mehrwertsteuer durch Preissenkungen an den Kunden weiterzugeben.Wir bei CHECK24 wollen unserem Ruf als bester Handytarifvergleich alle Ehre machen. Deswegen haben wir neben zahlreichen Rabatten und Boni auch die Mehrwertsteuersenkung in unseren Vergleich aufgenommen.Um die, weisen wir den insgesamt für diesen Zeitraum möglichen Mehrwertsteuer-Vorteil aus und berücksichtigen ihn bei der Berechnung desDas bedeutet konkret, dass Sie bei CHECK24 nicht nur sehen, welche Anbieter die Senkung der Mehrwertsteuer an den Kunden weitergeben, sondern auch wie viel Geld sie dabei sparen können.: Die meisten Mobilfunkanbieter haben sich dazu entschieden, die Ersparnis an die Kunden weiterzugeben.Die Berechnung des Mehrwertsteuer-Vorteils erfolgt näherungsweise auf volle Monate und bestimmt sich über alle monatlichen Kosten und Rabatte, die bis zumanfallen.Wie hoch der Mehrwertsteuer-Vorteil für einen bestimmten Tarif ausfällt, sehen Sie im Laufe des Bestellvorgangs auf CHECK24.Während der Vorteil der Mehrwertsteuersenkung bei klassischen Tarifen mit einer Laufzeit von 24 Monaten darin besteht, dass Ihnen 3% der MwSt auf der Rechnung erspart bleiben, erhalten Sie bei allenWenn Sie beispielsweise 15 € auf Ihr CallYa-Kundenkonto aufladen, werden Ihnen 15,38 € gutgeschrieben. Allerdings kann es bis zu 72 Stunden dauern bis das Guthaben in Ihrem Prepaid Konto sichtbar wird.Falls Sie Fragen zum Mehrwertsteuer-Vorteil oder einer anderen Mobilfunkthematik haben, ist dervon Montag - Sonntag 8:00 - 22:00 Uhr telefonisch unter 089 - 24 24 11 88 und per E-Mail unter handy@check24.de für Sie erreichbar. Unsere Experten für Mobilfunk helfen Ihnen gerne!