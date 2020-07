mobilicom debitel und MTV reaktivieren den Mobilfunktarif MTV Mobile. Unter dem Slogan "Boah ist das billig" bietet der Mobilfunk-Discounter drei Tarife an.



Im Zuge einer neuen Partnerschaft zwischen mobilcom debitel und MTV erlebt die Mobilfunkmarke MTV Mobile eine Renaissance. Unter dem Slogan „Boah ist das billig“ wirbt der Provider für seine Tarifangebote im Telefónica-Netz. Hierbei bietet MTV Mobile ausschließlich Mobilfunktarife ohne Handy an. Welche konkreten Tarife das sind, haben wir für Sie zusammengefasst.



Alle MTV Mobile-Tarife

5 GB Datenvolumen im LTE-Netz (max. 21,6 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flat in alle deutsche Netze

Laufzeit: 24 Monate

Zugang zu allen MTV+ Inhalten

Kosten ohne Rabatte, Boni und Cashbacks: 9,99 € / pro Monat

10 GB Datenvolumen im LTE-Netz (max. 225 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flat in alle deutsche Netze

Laufzeit: 24 Monate

Zugang zu allen MTV+ Inhalten

Kosten ohne Rabatte, Boni und Cashbacks: 14,99 € / pro Monat

20 GB Datenvolumen im LTE-Netz (max. 225 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flat in alle deutsche Netze

Laufzeit: 24 Monate

Zugang zu allen MTV+ Inhalten

Kosten ohne Rabatte, Boni und Cashbacks: 19,99 € / pro Monat

Gratis Zugang zu allen MTV+ Inhalten Die MTV+ Inhalte sind Teil aller drei Angebote. Durch den Premium-Zugang in der MTV Play App haben Sie kostenlosen Zugang zu zahlreichen bekannten MTV-Shows. Insgesamt handelt es sich um über 2000 Sendungen, die in der MTV Play App zur Verfügung gestellt werden. Außerdem können Sie über den Livestream jederzeit schauen, was gerade auf MTV läuft.

Für wen lohnen sich die Tarife? MTV Mobile bietet durchaus attraktive Angebote an - nicht zuletzt, weil die Allnet 10 GB LTE- und die 20 GB LTE-Tarife eine Datenübertragungsrate von bis zu 225 MBit/s ermöglichen. Damit reiht sich MTV Mobile neben andere Mobilfunk-Discountern ein, die mit einem ähnlichen Preis-Leistungsverhältnis werben. Besonders attraktiv sind die MTV Mobile-Tarife für junge Nutzer, die Interesse an den zusätzlichen MTV+ Inhalten haben.

Zur Auswahl stehen drei Verträge mit 5, 10, oder 20 GB LTE, die preislich zwischen 9,99 € und 19,99 € pro Monat liegen.Wenn Sie Ihre Rufnummer aus einem bestehenden Vertrag mitnehmen, bietet MTV Mobil aktuell einen attraktiven. In der Regel erhebt Ihr alter Anbieter im Gegenzug eine Gebühr für die Freigabe Ihrer Rufnummer, welche meistens zwischen 25 und 30 € liegt.