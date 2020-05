Im ersten Quartal wurde weltweit kein Smartphone so oft verkauft wie das Galaxy A51. Wie lautet Samsungs Erfolgsrezept?

Steht das Samsung Galaxy A51 zurecht auf dem 1. Platz?

Fazit: Der optimale Kompromiss aus Preis und Leistung

Das Galaxy A71 als vernünftige Alternative?

Wer hätte das gedacht? Das Samsung Galaxy A51 steht auf dem 1. Platz der weltweit meistverkauften Smartphones des ersten Quartals 2020.Von den insgesamt 275 Millionen Geräten, die von Januar bis einschließlich März über die Ladentheke gingen, stammen rund 6 Millionen aus dem Hause Samsung und tragen den Modellnamen Galaxy A51. So berichtet es der US-amerikanische Konzern Strategy Analytics ( Quelle ).Außerdem ging aus der Analyse hervor, dass die 6 beliebtesten Geräte Samsung und Xiaomi . Interessant ist dabei, dass sich überwiegend günstigere Modelle der Smartphone-Mittelklasse um die vorderen Plätze im Verkaufsranking streiten.Bei CHECK24 erhalten Sie das Samsung Galaxy A51 in den Farben, so erwies sich schon der kleine Bruder, das Galaxy A50, aufgrund des ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses als echter Bestseller.Mit dem Galaxy A51 legt der südkoreanische Hersteller nochEin Blick auf das Gerät zeigt, dass Samsung auf einen leicht veränderten Look setzt, der den Nachfolger des Galaxy A50 schicker und moderner erscheinen lässt. Unter anderem wurde dieWeiter wurde das sogenannte Infinity-O-Display eingeführt. Dabei wurde die Frontkamera in einem winzigen Loch im Display versteckt, weswegen die Notch wegfällt und Platz für mehr Display lässt.Treu geblieben ist sich Samsung bei der Auflösung des Displays. Wie zuvor kommt einzum Einsatz, das in Full HD+ mit 1.080 x 2.340 Pixeln auflöst. Damit sorgt Samsung für starke Farben und beeindruckende Kontraste – auch bei aufwendigen Animationen.Kameratechnisch kommt das Galaxy A51 mitdaher – so viele hat sonst kaum ein Smartphone in dieser Preisklasse Die Hauptkamera fotografiert mit stolzen 48 MP und wird begleitet von einem 12-MP-Weitwinkelsensor, 5-MP-Tiefensensor und einem Makroobjektiv mit 5 MP. Dem Knipsen von wunderschönen Bildern steht also nichts mehr im Wege.Die Frontkamera schießt Selfies mit ganzen 32 MP und Videos sind sowohl mit Front- als auch Hauptkamera in 4K möglich.Auch in Sachen Leistung muss sich das Galaxy A51 nicht verstecken . Der interne Speicher hat eine Größe von 128 GB und kann mit einer externen Speicherkarte optional erweitert werden. Angetrieben wird das Smartphone von einem Exynos Octa-Core-Prozessor, der von 4 GB RAM unterstütz wird.Zu guter Letzt verfügt das Galaxy A51 über einen odentlichen Engerielieferanten, der 4.000 mAh groß ist und sich mit bis zu 15 Watt aufladen lässt. So können Sie sich auf eine solide Akkulaufzeit verlassen, mit der man auch bei intensivem Gebrauch problemlos durch den Tag kommt.Das Galaxy A51 ist ein modernes und schickes Mittelklasse-Smartphone, das sich. Zudem überzeugt das Gerät besonders durch sein sehr gutes Display sowie die außergewöhnliche Vierfach-Kamera.Weil auch die restliche Ausstattung wirklich gut und der Kaufpreis relativ niedrig ist, bietet das Samsung Galaxy A51 also den, denn bei der Berechnung des "Durchschnitts pro Monat" berücksichtigen wir - unabhängig von der Tariflaufzeit - alle in den ersten 24 Monaten anfallenden Fixkosten sowie Vergünstigungen.Sollten Sie auf der Suche nach einem Smartphone sein, das noch mehr zu bieten hat und für das Sie nur minimal tiefer ins Portmonee greifen müssen, dann könnte der große Bruder des Galaxy A51, das Galaxy A71 , das Richtige für Sie sein.Dieses ist mit einernoch größer als das Galaxy A51 und verspricht eine noch bessere Kameraleistung. Wie sich die beiden Smartphones im Detail unterscheiden, erfahren Sie in unserem Artikel: A51 und A71 unter der Lupe. Abgesehen davon können Sie natürlich weitere Tarife oder Geräte vergleichen. Werfen Sie einfach einen Blick auf unsere anderen günstigen Handytarife ohne Handy sowie Smartphones mit Vertrag von über 70 anderen Mobilfunkanbietern.