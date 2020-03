Was steckt hinter diesem Durchschnittspreis?

50 € exklusiver CHECK24 Cashback

50 € Bonus für die Rufnummernmitnahme

29,99 € monatlich für den Tarif mit 12 GB LTE sowie Telefon- und SMS-Flat von Crash

19,99 € Anschlussgebühr

15,00 € monatlich für das Samsung Galaxy S20. Darüber hinaus zahlen Sie einmalig 55 € für das Samsung Galaxy S20, sodass Sie nach 24 Monaten insgesamt nur 438,76 € für das Samsung Galaxy S20 gezahlt haben. Das ist ein absoluter Spitzenpreis.

Für wen lohnt sich der Tarif mit Samsung Galaxy S20?

Kombiniert mit der 12 GB Allnet Flat von Crash erhalten Sie das Galaxy S20 über CHECK24 bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Mit dem High-End Samsung Gerät surfen Sie mit diesem Tarif mit bis zu 50 MBit/s im ausgezeichneten Netz von Vodafone. Außerdem telefonieren und SMSen Sie ohne Zusatzkosten in alle deutschen Netze.Um Tarife messbar zu machen, berücksichtigen wir unabhängig von der Tariflaufzeit alle in den ersten 24 Monaten fest anfallenden Kosten sowie die bestenfalls realisierbaren Vergünstigungen und berechnen daraus den sogennanntenHierin enthalten sind im Fall des Samsung Galaxy S20 mit 12 GB LTE im Vodafone Netz All diese Gutschriften und Kosten werden verrechnet und ergeben den monatlichen Durchschnittspreis von 43,95 €. Von Ihrem Konto abgebucht wird dagegen der "monatliche" Preis von 44,99 € sowie die einmaligen Zahlungen für Anschluss und Handy.

In erster Linie lohnt sich das Angebot für all diejenigen, die sich ein Samsung Galaxy S20 wünschen, aber nicht sofort den kompletten Verkaufspreis aufbringen wollen, sondern diesen lieber monatlich abzahlen. Darüber hinaus bietet die üppige 12 GB Allnet Flat genug Datenvolumen, um unterwegs zu surfen, Ihre Lieblingsspiele zu spielen oder sogar Serien von unterwegs zu streamen.



Darüber hinaus eignet sich dieser Tarif für alle, die von der guten Netzabdeckung des D2 Netzes und dem Kundenservice von Crash - einer Marke von klarmobil - profitieren wollen.



Wie gut ist das Samsung Galaxy S20?

Das Samsung Galaxy S20 ist der Namensgeber der neuesten Gerätereihe aus dem Hause Samsung und ein High-End-Gerät das seinesgleichen sucht.



Das S20 überzeugt dabei nicht nur durch sein schickes Design sondern ist auch technisch herausragend ausgestattet. Das AMOLED-Display des Geräts ist 6,2 Zoll groß und löst in 3.200 x 1.440 Pixel auf – das erlaubt Ihnen das Streamen Ihrer Lieblingsfilme- und Serien in optimaler Qualität. Mit den 3 Kameras auf der Rückseite können Sie großartige Schnappschüsse schießen und alle besonderen Momente festhalten. Alleine die Hauptkamera verfügt über satte 64 MP. Ein weiteres Highlight: Videos können mit 8K-Auflösung aufgenommen werden.

Sichern Sie sich also jetzt das Samsung Galaxy S20 für 55 € Einmalzahlung und 43,95 € Durchschnittspreis pro Monat bei CHECK24.