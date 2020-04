Xiaomi Mi 10 vs. Huawei P40

Zwei chinesische Handy-Hersteller, ein Ziel: das beste Smartphone aus Fernost herzustellen. Huawei schickt das P40 und Xiaomi das Mi 10 ins Rennen. Erfahren Sie in diesem Artikel, in welchen Bereichen das Huawei P40 dem Xiaomi Mi 10 überlegen ist und in welchen Bereichen das Mi 10 auf ganzer Linie überzeugt. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen, wie Sie die Top-Geräte - inklusive Allnet Flat und großzügigem Datenvolumen - preiswert bei CHECK24 erhalten.